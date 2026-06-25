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Мусиала пропустит матч сборной Германии с Эквадором – Флориан Плеттенберг

Мусиала пропустит матч сборной Германии с Эквадором – Флориан Плеттенберг
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала пропустит заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 с Эквадором, который состоится 25 июня. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, решение было обговорено между игроком и тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом. В рамках управления игровой нагрузкой 23-летнему полузащитнику будет предоставлен отдых.

Также сообщается, что в стартовом составе на позиции Мусиалы появится полузащитник «Штутгарта» Дениз Ундав.

Напомним, сборная Германии стала третьей командой, досрочно обеспечившей себе право принять участие в плей-офф ЧМ-2026. Во 2-м туре немцы одержали волевую победу над сборной Кот-д'Ивуара (2:1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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