«Наблюдать за ним — просто безумие». Юрген Клопп — о выступлении Месси на ЧМ-2026

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о высоком уровне игры нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026. Аргентинец оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа турнира с Австрией (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (18).

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«Видел Лионеля Месси вживую, когда смотришь игру и видишь, что он пробегает восемь километров, думаешь: мы нашли оптимальную дистанцию. Это восемь километров, потому что тогда он действительно оказывается там, где нужно, в решающий момент. Но, конечно, это под силу не всем. Представьте, если бы все пробегали только восемь километров.

Но наблюдать за ним – это невероятно, просто безумие. Люди говорят, что он просто ходит. Я же говорю: он осматривает поле. Я так часто смотрел на него, даже когда мяч был где-то в другом месте. Мне просто хотелось видеть, что он делает. Думаю, он измеряет расстояния. Он точно знает: сейчас я здесь, сейчас займу позицию справа, буду в центре.

Матч с Австрией долгое время не был в его руках, но потом эти моменты. Он забивает первый гол, потому что может. Он забивает второй гол, потому что хочет. И он не реализует пенальти – иначе у него было бы шесть голов за два матча. Это звучит так, будто один чемпионат мира – это ничто. Златан Ибрагимович сказал, что у Месси пять голов на одном чемпионате мира, а у него самого — ноль на двух. Всё настолько просто», – приводит слова Клоппа Goal.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины является действующим чемпионом.