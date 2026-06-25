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Зинин: возможно, у «Родины» будет самый низкий фонд оплаты труда в РПЛ

Зинин: возможно, у «Родины» будет самый низкий фонд оплаты труда в РПЛ
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин рассказал о бюджете московского клуба в новом сезоне. «Родина» вышла в Мир РПЛ.

— Как оцените бюджет «Родины» относительно РПЛ?
— Возможно, у нас будет самый низкий фонд оплаты труда, так как у нас остается большая часть игроков, контракты с которыми мы подписывали ещё в Первой лиге. Новичков же повально брать на гигантские зарплаты, к которым привыкла РПЛ, тоже не планируем, чтобы не создавать чудовищный разрыв в зарплате между игроками, — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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