Генич предположил, как далеко может пройти сборная США на ЧМ-2026

Футбольный комментатор Константин Генич полагает, что сборная США может добраться до 1/8 или 1/4 финала проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026. В группе D американцы занимают первое место после двух туров, набрав шесть очков. Национальная команда США досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира.
— Если мы возвращаемся к США, вот к этому мнению, что команда может пройти далеко… Далеко…
— Хорошо, четвертьфинал — далеко это?
— Четвертьфинал — это максимум. Прямо максимум.
— Ну это же далеко.
— Но это, знаешь, в 1/8 тебе должно очень повезти. Думаю, что 1/8 — это их уровень, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».