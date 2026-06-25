Генич предположил, как далеко может пройти сборная США на ЧМ-2026

Футбольный комментатор Константин Генич полагает, что сборная США может добраться до 1/8 или 1/4 финала проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026. В группе D американцы занимают первое место после двух туров, набрав шесть очков. Национальная команда США досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

— Если мы возвращаемся к США, вот к этому мнению, что команда может пройти далеко… Далеко…

— Хорошо, четвертьфинал — далеко это?

— Четвертьфинал — это максимум. Прямо максимум.

— Ну это же далеко.

— Но это, знаешь, в 1/8 тебе должно очень повезти. Думаю, что 1/8 — это их уровень, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».