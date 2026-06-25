В «Динамо» Махачкала рассказали о планах на летнее трансферное окно РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах дагестанского клуба на летнее трансферное окно.

«Каждый футбольный клуб хочет везде иметь усиление. И тренер, и мы не откажемся, если создадим конкуренцию. Готовы рассмотреть усиление на многие позиции», — сказал Шамиль Газизов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах за право участия в турнире на следующий сезон махачкалинская команда победила екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0).