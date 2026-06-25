Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педри высказался о возможном переходе Альвареса в «Барселону»

Педри высказался о возможном переходе Альвареса в «Барселону»
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о нападающем мадридского «Атлетико» Хулиане Альваресе, который, возможно, перейдет в каталонский клуб.

«Мне очень нравится Хулиан как игрок. Я всегда говорил, что хочу видеть в «Барселоне» великих. Что ж, если переход состоится, тогда добро пожаловать», — приводит слова Педри Diario AS.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере Альвареса, а сам футболист публично заявил о желании покинуть мадридский клуб. Соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030-го.

Сейчас форвард находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026.

Материалы по теме
Гендиректор «Атлетико» прокомментировал интерес «Барселоны» к Хулиану Альваресу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android