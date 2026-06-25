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«Крылья Советов» продлили контракт с Амаром Рахмановичем

«Крылья Советов» продлили контракт с Амаром Рахмановичем
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«Крылья Советов» официально объявили о продлении контракта с боснийским футболистом Амаром Рахмановичем. Стороны подписали соглашение на год с опцией продления ещё на один сезон.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов прокомментировал пролонгацию сотрудничества с Рахмановичем.

«Амар Рахманович – квалифицированный и опытный футболист, важный игрок для «Крыльев». Главный тренер нашей команды Сергей Булатов просил руководство клуба, чтобы Рахмановича сохранили. Мы эту задачу выполнили. Надеюсь, что Амар и дальше будет приносить пользу нашему клубу и ещё не раз порадует наших болельщиков результативными действиями», — цитирует Джабраилова клубная пресс-служба.

Рахманович выступает за самарский клуб с 2022 года. На его счету 91 матч, 14 забитых мячей и шесть результативных передач.

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