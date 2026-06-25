Игрок «Балтики» Варатынов отреагировал на новость об интересе «Ростова» и «Рубина»

Футболист калининградской «Балтики» Сергей Варатынов отреагировал на новость об интересе к своей персоне со стороны «Ростова» и «Рубина».

«Про интерес от «Ростова» и «Рубина» только что Бевеев сказал, впервые услышал. Сейчас меня всё устраивает в «Балтике». Мне нравится город, он красивый, болельщики — футбольное место. В Калининграде всё устраивает», — сказал Сергей Варатынов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Ростов» и «Рубин» интересуются Варатыновым. Отступные футболиста в контракте с «Балтикой» составляют 120 млн рублей.