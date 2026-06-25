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Бубнов ответил, тренером какой сборной-участницы ЧМ-2026 он хотел бы стать

Бубнов ответил, тренером какой сборной-участницы ЧМ-2026 он хотел бы стать
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, тренером какой сборной, принимающей участие в розыгрыше чемпионата мира — 2026, он хотел бы стать.

«Из тех, кто есть, мне нравятся больше всего французы. Ну, мне и испанцы нравятся, но французы всё-таки сильнее, потому что у них линия атаки очень хорошая. Плюс про французов ещё говорят, что там оборона слабая, но не слабая она у них. Там хороший подбор игроков», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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