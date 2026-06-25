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«Арсенал» выкупил Инкапье у «Байера»

«Арсенал» выкупил Инкапье у «Байера»
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«Арсенал» объявил о полноценном трансфере защитника «Байера» Пьеро Инкапье. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» в социальной сети X.

Лондонский клуб активировал опцию выкупа 24-летнего футболиста, прописанную в арендном соглашении. Сообщается, что по истечении срока аренды Инкапье станет игроком их команды на постоянной основе с 1 июля 2026 года. По данным портала Transfermarkt, сумма выкупа составила € 52 млн.

Напомним, в сентябре 2025 года игрок был арендован у «Байера».

В минувшем сезоне Инкапье провёл 39 матчей за «Арсенал», забил один гол и отдал две результативные передачи.

Лондонский «Арсенал» стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

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