«Он знает, что я очень его люблю». Неймар — о дружбе с Месси

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своей дружбе с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси. Футболисты вместе играли в «Барселоне» (с 2013 по 2017 год) и «ПСЖ» (с 2021 по 2023 год).

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«Он великолепен на поле, а представьте себе, какой он вне поля! Как человек он гораздо лучше, и я очень счастлив – потому что я знаком с ним, потому что играл с ним. Он великий друг.

Мы много разговариваем, и в эти дни мы тоже общались. И он знает, что я очень его люблю», – приводит слова Неймара аккаунт Abokr Omar в социальной сети X.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам группового этапа турнира Бразилия вышла в 1/16 финала, заняв первое место в группе C (семь очков). Сборная Аргентины на данный момент занимает первое место в группе J (шесть очков). В последнем матче группового этапа она сыграет с Иорданией (28 июня).