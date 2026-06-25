Тихонов прокомментировал решение ФИФА допустить юношескую сборную России к чемпионату мира

Известный российский экс-футболист Андрей Тихонов отреагировал на допуск юношеской сборной России U15 до чемпионата мира. Турнир пройдёт осенью 2026 года в Азербайджане. Даты проведения соревнования — с 22 по 31 октября.

«Хорошо отношусь к этому решению ФИФА. Пускай команды потихонечку начинают допускать. Один вид спорта допустили, второй… Сразу на всё мы не надеемся, конечно, но надеюсь, потихонечку всё пойдет», – приводит слова Андрея Тихонова интернет-портал «Татар-информ».

Напомним, российские клубы и сборные по решению ФИФА и УЕФА отстранены от международных турниров с 2022 года из-за политической ситуации в мире.