Ари: Луис Энрике и Дуглас Сантос ещё скажут своё слово на чемпионате мира

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Бразилии и Шотландии (3:0), а также оценил игру бразильских игроков «Зенита» Луиса Энрике и Дугласа Сантоса на ЧМ.

«Очень хороший матч Бразилии с Шотландией. Самое главное — победа. Конечно, хотелось видеть счёт побольше. Но я очень рад! Думаю, что дальше будет лучше и лучше. Бразилия — молодец!

Думаю, Луис Энрике и Дуглас Сантос ещё скажут своё слово на турнире. Луису Энрике будет сложнее: большая конкуренция на его позиции», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.