Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари: Луис Энрике и Дуглас Сантос ещё скажут своё слово на чемпионате мира

Ари: Луис Энрике и Дуглас Сантос ещё скажут своё слово на чемпионате мира
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Бразилии и Шотландии (3:0), а также оценил игру бразильских игроков «Зенита» Луиса Энрике и Дугласа Сантоса на ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Очень хороший матч Бразилии с Шотландией. Самое главное — победа. Конечно, хотелось видеть счёт побольше. Но я очень рад! Думаю, что дальше будет лучше и лучше. Бразилия — молодец!

Думаю, Луис Энрике и Дуглас Сантос ещё скажут своё слово на турнире. Луису Энрике будет сложнее: большая конкуренция на его позиции», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Норвегии находится под угрозой срыва — Le Parisien
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android