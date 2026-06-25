«Его техника исключительна, а завершение атак — превосходно». Клопп — о Денизе Ундаве

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп прокомментировал игру нападающего сборной Германии Дениза Ундава. В матче с Кот-д’Ивуаром немец забил победный гол на 90+4-й минуте.
«Его голевое чутьё – вот что отличает его от других. Он точно знает, где ему нужно быть, его техника исключительна, а завершение атак превосходно. Первый гол, который он забил в ворота Кот-д'Ивуара: в итоге он выглядит так легко, потому что он просто перебрасывает мяч через линию ворот с четырёх-пяти метров. Это было технически блестяще.
В конечном счёте не стоит сравнивать его ни с кем другим. Дениз Ундав — это Дениз Ундав, и мы все невероятно рады, что он с нами», – приводит слова Клоппа Goal.
Сегодня, 25 июня, в 3-м туре группового этапа турнира Германия сыграет с Эквадором.
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