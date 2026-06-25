Президент РФС отреагировал на допуск юношеской сборной России до чемпионата мира

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на допуск юношеской сборной России U15 до чемпионата мира.

«Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей, который пройдёт с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим своё участие.

Расцениваем это решение ФИФА как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования на всех уровнях», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Напомним, российские клубы и сборные по решению ФИФА и УЕФА отстранены от международных турниров с 2022 года из-за политической ситуации в мире.