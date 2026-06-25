Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РФС отреагировал на допуск юношеской сборной России до чемпионата мира

Президент РФС отреагировал на допуск юношеской сборной России до чемпионата мира
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на допуск юношеской сборной России U15 до чемпионата мира.

«Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей, который пройдёт с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим своё участие.

Расцениваем это решение ФИФА как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования на всех уровнях», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Напомним, российские клубы и сборные по решению ФИФА и УЕФА отстранены от международных турниров с 2022 года из-за политической ситуации в мире.

Материалы по теме
ФИФА разрешила российским сборным до 15 лет сыграть на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android