Каборе посоветовал российским футболистам не уезжать в Европу

Бывший полузащитник «Краснодара» и московского «Динамо» Шарль Каборе выразил мнение, что российским футболистам не стоит переходить в европейские клубы, если только речь идёт не о топ-команде.

«Я считаю, что российским футболистам не нужно уезжать в Европу. У вас прекрасная страна, всё есть для развития. Зачем уезжать? В другой клуб можно поехать, только если тебя зовёт топ-клуб. Как Сафонов, например. Но сейчас в России всё есть, все условия, современные города. Это ваша страна, нужно гордиться ею.

Посмотрите, какие у вас стадионы! Рядом семья, всё знакомо, что ещё надо? Если бы я был российским футболистом, никогда бы не уехал в другой чемпионат. Понимаю тех, кто не хочет уезжать. Как пример — Захарян. Он разве ещё играет в «Реале Сосьедад»? Зачем он уехал? Если бы он остался, для его карьеры было бы только лучше. Перейти в тот же «Зенит» и бороться за трофей — почему нет? Если футболист уходит — надо уходить в топ-клубы, повторюсь. А маленькие клубы в Европе не лучше, чем в России», — приводит слова Каборе «Матч ТВ».