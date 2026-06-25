Гильермо Очоа — самый возрастной футболист, когда-либо выступавший за Мексику на ЧМ

40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа вышел на поле в матче 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года с Чехией (3:0). Таким образом, он стал самым возрастным футболистом в истории мексиканской национальной команды, когда-либо выступавшим на ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaPaolo в социальной сети X.

Очоа превзошёл рекорд защитника Рафаэля Маркеса, сыгравшего на ЧМ-2018 во встрече с Бразилией (0:2) в возрасте 39 лет.

После трёх матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А, а чехи с одним очком вылетели из турнира.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.