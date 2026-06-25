«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Фламенго» — Касагранде

«Зенит» интересуется центральным защитником «Фламенго» Лео Ортисом. Об этом сообщает журналист Рафла Мелло со ссылкой на инсайдера Вене Касагранде на странице в социальной сети X.

По информации источника, санкт-петербургский клуб намерен приобрести 30-летнего футболиста, если Нино перейдёт во «Флуминенсе». На текущий момент «Зенит» не оформил финансовое предложение и не начал официальные переговоры с руководством «Фламенго».

Ортис играет за красно-чёрных с марта 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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