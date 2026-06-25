Кирилл Щетинин перешёл из «Ростова» в «Ахмат» и подписал четырёхлетний контракт

Атакующий полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин продолжит карьеру в «Ахмате». О трансфере футболиста официально объявила пресс-служба клуба из столицы Чечни. Россиянин прошёл медицинское обследование и присоединился к команде на начавшихся в четверг подготовительных сборах в Сербии.

Контракт Щетинина с новым клубом рассчитан на четыре года. За «Ростов» он выступал с лета 2021-го. В минувшем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 29 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

«Мы приветствуем Кирилла в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале.