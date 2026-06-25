Колосков: многие гнали Роналду из сборной Португалии, а он показал свой класс

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о выступлении 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026. В матче 2-го тура группы К с Узбекистаном (5:0) нападающий оформил дубль.

«После первой игры с ДР Конго многие журналисты говорили, что век Роналду закончился, что его надо гнать из сборной. А один из журналистов, наоборот, сказал, что Роналду в первом матче на чемпионате мира как раз был лучшим из всех остальных португальцев. У него были хоть какие-то моменты.

А остальные игроки, к сожалению, себя не проявили. И пожалуйста! Уровень мастерства футболиста и его класс — постоянная величина. Конечно, возраст есть возраст. Но Роналду и Месси — два выдающихся футболиста, были, есть и остаются. Они лишний раз подтвердили это на чемпионате мира — 2026», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.