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«Зенит» сыграет два матча с «Динамо» Махачкала на летних сборах

«Зенит» сыграет два матча с «Динамо» Махачкала на летних сборах
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Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале объявила о проведении двух матчей с махачкалинским «Динамо» на летних сборах. Встречи пройдут на стадионе «Смена» 1 и 13 июля. Игры начнутся в 17:00 мск. Для посещения встреч не потребуется карта болельщика.

По итогам минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб набрал 68 очков и занял первое место. Махачкалинская команда заработала 26 очков и расположилась на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. В переходных играх «Динамо» Махачкала встречалось с екатеринбургским «Уралом», где по сумме двух матчей одержало победу со счётом 3:0.

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