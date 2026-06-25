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Тренер Парагвая о скандальном правиле ЧМ-2026: не будем искажать футбол, мы его принимаем

Тренер Парагвая о скандальном правиле ЧМ-2026: не будем искажать футбол, мы его принимаем
Густаво Альфаро
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Наставник парагвайской сборной Густаво Альфаро выступил с заявлением по поводу резонансных судейских решений, связанных с запретом на общение с прикрытым ртом во время матчей чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Парагвай
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поводом для обсуждения стали два похожих эпизода во 2-м туре группового раунда. В игре Турция — Парагвай (0:1), состоявшейся 20 июня, рефери Иван Бартон выписал красную карточку хавбеку Мигелю Альмирону за то, что тот обратился к игроку соперника Мерту Мюльдюру, прикрыв лицо рукой. В то же время во встрече Англия — Гана (0:0) судья Саид Мартинес не усмотрел нарушения в аналогичном поведении англичанина Джуда Беллингема. Данная норма, предполагающая санкции вплоть до удаления, была утверждена непосредственно перед стартом ЧМ.

«Я это уже озвучивал: мы не станем участвовать в каких-либо спорах. Может, уже хватит пересудов, как в парикмахерских? «Слышь, он меня оскорбляет». Что дальше? Давайте прекратим коверкать футбол. На этом всё, разговор окончен. Мы признаём это правило», — приводит слова Альфаро Globo Esporte.

Парагвай продолжает бороться за место в плей-офф. В решающей встрече группы D команда сразится с Австралией. Мировое первенство 2026 года принимают США, Канада и Мексика.

Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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