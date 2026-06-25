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«Мы потеряли хорошего игрока». Защитник «Балтики» Варатынов — об уходе Андраде в «Зенит»

«Мы потеряли хорошего игрока». Защитник «Балтики» Варатынов — об уходе Андраде в «Зенит»
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Защитник «Балтики» Сергей Варатынов высказался об уходе экс-одноклубника Кевина Андраде в санкт-петербургский «Зенит». Колумбиец присоединился к сине-бело-голубым в летнее трансферное окно.

«Уходу Андраде в «Зенит» не удивился. Под конец сезона плюс-минус было понятно, что он уходит. Он очень качественный центральный защитник, мы потеряли хорошего игрока, но ничего страшного — незаменимых нет», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Андраде защищал цвета «Балтики» с января 2024 года. В минувшем сезоне на счету 27-летнего игрока 32 матча и один гол в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

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