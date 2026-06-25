«У меня отличное предчувствие». Дик Адвокат — перед матчем Кюрасао и Кот-д'Ивуара на ЧМ

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат высказался перед матчем 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Кот-д'Ивуаром. Встреча пройдёт сегодня, 25 июня, начало игры — в 23:00 мск.

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«Кот-д’Ивуар — отличная команда, которая одолела Францию со счётом 2:1 в товарищеской встрече. Мы должны гордиться тем, что можем сыграть с таким соперником. Игроки хотят принять этот вызов. Мы хотим выложиться по полной. Если мы сыграем так же, как с Эквадором (0:0), думаю, мы будем на правильном пути. У меня отличное предчувствие, несмотря на уровень сборной Кот-д’Ивуара. Мы можем усложнить жизнь любому сопернику», — приводит слова Адвоката официальный сайт ФИФА.

Сборная Кюрасао занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E. Команда набрала одно очко за два матча. Кот-д'Ивуар находится на второй строчке, заработав три очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).