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«Челси» продвигается в переговорах о покупке защитника сборной Франции — TEAMtalk

«Челси» продвигается в переговорах о покупке защитника сборной Франции — TEAMtalk
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«Челси» добился прогресса в переговорах о переходе центрального защитника сборной Франции и «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 26-летний футболист открыт к переходу в стан «синих». Подчёркивается, что приобретение Лакруа должно стать не единственным усилением в центре обороны команды.

В минувшем сезоне Лакруа принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

На текущий момент Лакруа в составе сборной Франции играет на чемпионате мира 2026 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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