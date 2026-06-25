Тренер сборной Кот-д'Ивуара высказался перед игрой с Кюрасао на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Кюрасао. Встреча пройдёт сегодня, 25 июня, начало игры — в 23:00 мск.

«Завтра ключевым фактором станет наша способность продемонстрировать тот же уровень самоотдачи, тот же настрой и ту же интенсивность, которые мы показали в матчах с Эквадором (1:0) и Германией (1:2). Если завтра мы отнесёмся к сопернику с уважением, думаю, у нас будут хорошие шансы пройти в следующий раунд. У нас было время оправиться после поражения от Германии. Команда в хорошем настроении. Игроки знают, что они близки к историческому выходу в плей-офф чемпионата мира», — приводит слова Фаэ официальный сайт ФИФА.

Сборная Кюрасао занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E. Команда набрала одно очко за два матча. Кот-д'Ивуар находится на второй строчке, заработав три очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).