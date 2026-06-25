Роналдиньо отреагировал на выход Бразилии в плей-офф ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Бразилии, чемпион мира — 2002 Роналдиньо отреагировал на победу «пентакампеонов» в матче с Шотландией (3:0) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года и на их выход в плей-офф соревнования с первого места в квартете C.

«Важная победа и лидерство в группе! Невероятные эмоции от пребывания здесь с нашей национальной командой под ликующие крики бразильских болельщиков!» — написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети X.

Сборная Бразилии возглавила группу C, набрав семь очков. Шотландская национальная команда заработала три очка и расположилась на третьей строчке.

Главные ожидания от ЧМ по футболу: