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Роналдиньо отреагировал на выход Бразилии в плей-офф ЧМ-2026

Роналдиньо отреагировал на выход Бразилии в плей-офф ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной Бразилии, чемпион мира — 2002 Роналдиньо отреагировал на победу «пентакампеонов» в матче с Шотландией (3:0) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года и на их выход в плей-офф соревнования с первого места в квартете C.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Важная победа и лидерство в группе! Невероятные эмоции от пребывания здесь с нашей национальной командой под ликующие крики бразильских болельщиков!» — написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети X.

Сборная Бразилии возглавила группу C, набрав семь очков. Шотландская национальная команда заработала три очка и расположилась на третьей строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Главные ожидания от ЧМ по футболу:

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