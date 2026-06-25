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Хоселу: решение уйти из «Реала» будет тяготить меня всю жизнь

Хоселу: решение уйти из «Реала» будет тяготить меня всю жизнь
Хоселу
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу, ныне выступающий за катарский «Аль‑Гарафа», в подкасте Икера Касильяса Bajo los Palos признался, что переход в клуб из Катара дался ему крайне тяжело.

«Решение покинуть «Реал» будет тяготить меня всю жизнь, потому что то, что я там пережил, я уже не переживу никогда больше. Но думать о детях, о жене и об их будущем сейчас для меня важнее любого спортивного вопроса», — сказал Хоселу в подкасте Bajo los Palos.

Форвард также сравнил давление в борьбе за титулы и за выживание и заявил, что всегда предпочитает первый вариант. Хоселу выступал за «Реал» в сезоне‑2023/2024, забил 18 голов в 49 матчах и выиграл с клубом Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

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