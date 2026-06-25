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Реналдо Сефас перешёл из «Пари НН» в «Карабах»

Реналдо Сефас перешёл из «Пари НН» в «Карабах»
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Нижегородский «Пари НН» объявил о переходе нападающего Реналдо Сефаса в «Карабах». Об этом официально сообщила пресс-служба российского клуба. Отдельно отмечается, что передача прав на игрока произошла за денежную компенсацию.

Ямайский футболист выступал за «Пари НН» с лета 2025 года. В сезоне-2025/2026 на счету Сефаса 29 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. «Пари НН» по итогам сезона вылетел в Лигу Pari.

«Пари НН» благодарит за совместную работу Реналдо Сефаса и желает успешного развития дальнейшей карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН» в телеграм-канале.

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