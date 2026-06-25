«Зенит» вновь связался с Аугусто из «Трабзонспора» и предложил оклад в € 2,5 млн — 61saat

«Зенит» вновь связался с нападающим «Трабзонспора» Фелипе Аугусто после примерно месячного перерыва. Сине-бело-голубые предложили футболисту зарплату в € 2,5 млн в год, что в 2,5 раза превышает его нынешний оклад. Об этом сообщает 61saat.

По информации источника, «Зенит» также продолжает переговоры с «Трабзонспором» о переходе Аугусто. Санкт-петербургский клуб стремится как можно скорее подписать 22-летнего форварда, поскольку команда начинает предсезонную подготовку. Ожидается, что заключительные переговоры состоятся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за переход нападающего € 18 млн фиксированной суммы плюс € 2 млн в виде бонусов за результативность.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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