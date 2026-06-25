Неймар с 2014 года заработал на себе больше фолов, чем любой другой футболист на ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Неймар с момента своего дебюта на чемпионатах мира в 2014 году заработал на себе больше фолов, чем любой другой футболист, выступавший на мировых первенствах. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X. Форвард принял участие в матче 3-го тура ЧМ-2026 с национальной командой Шотландии (3:0).

С 2014 года во встречах ЧМ на бразильце нарушили правила 61 раз. Помимо этого, Неймар заработал 13 карточек для соперника. Это также является рекордом.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).