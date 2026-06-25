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Вячеслав Колосков: участие Кюрасао на чемпионате мира никуда не годится

Вячеслав Колосков: участие Кюрасао на чемпионате мира никуда не годится
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об участии сборной Кюрасао на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«К сожалению, не видел ни одной игры сборной Кюрасао на чемпионате мира. Понятно, что это экзотическая страна. На турнире участвуют несколько таких сборных, которые попали в розыгрыш чемпионата мира. Участие в турнире интересно прежде всего для жителей острова Кюрасао. Это интересно и для журналистов.

Всё-таки такое маленькое островное государство играет на чемпионате мира. Наши люди болеют за Дика Адвоката как за тренера, который поработал в России и хорошо зарекомендовал себя. С точки зрения пиара и прессы — это неплохо. А с точки зрения спортивной составляющей — это никуда не годится», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная Кюрасао разгромно уступила Германии со счётом 1:7 и сыграла вничью с Эквадором (0:0). Сегодня, 25 июня, команда Дика Адвоката встретится с национальной командой Кот-д'Ивуара, начало игры — в 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Кюрасао занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E. Команда набрала одно очко за два матча. Кот-д'Ивуар находится на второй строчке, заработав три очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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