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РФС опубликовал решения, принятые на заседании исполкома

РФС опубликовал решения, принятые на заседании исполкома
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте опубликовала решения, принятые на заседании исполкома, состоявшемся в Доме футбола.

«На заседании были приняты следующие решения:

1. Исполком РФС принял решение о делегировании прав Футбольной национальной лиге (ФНЛ) на проведение всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд клубов Первой лиги и Второй лиги дивизиона «А» сезонов 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 и 2029-2030 годов и передаче ФНЛ на возмездной основе коммерческих прав и прав на освещение спортивных соревнований.

2. Исполком согласовал годовой отчёт и бухгалтерскую (финансовую) отчётность РФС за 2025 год и постановил направить их на одобрение очередной конференции РФС, а также принял к сведению отчёт об исполнении годовой сметы (бюджета) РФС за 2025 год и утвердил отчёт независимой аудиторской организации за 2025 год.

3. Исполком предложил очередной конференции РФС утвердить АО «ДРТ Аудит» в качестве независимой аудиторской организации РФС на 2026-2027 годы.

4. Исполком утвердил изменения в Положение РФС «О порядке распределения и расходования средств, полученных в виде целевых отчислений от азартных игр» в связи со вступлением в силу приказа Минспорта России №711 от 5 сентября 2025 года «Об утверждении порядка распределения и расходования средств, полученных общероссийскими спортивными федерациями в виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий, предусмотренных программами развития соответствующих видов спорта» и распространил эти изменения на правоотношения, возникшие с 11 октября 2025 года.

5. Исполком РФС избрал Александра Багратовича Мирзояна первым вице-президентом РФС и постановил включить его в состав Бюро исполкома организации.

6. Исполком утвердил Регламент Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (Альфа-Банк чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2026-2027 годов», — написано на сайте РФС.

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