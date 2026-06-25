«Рождение сына не повторится». Фабиан Руис защитил Доку, покинувшего сборную на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис высказался о решении вингера бельгийцев Жереми Доку временно оставить расположение национальной команды на чемпионате мира 2026 года ради рождения первенца.

«Я солидарен с Доку. Чемпионат мира – это нечто особенное, но рождение первого ребёнка не повторится. Я бы отпросился, чтобы побыть с сыном и женой. Он пропустил один матч, не стоит делать из этого проблему», — цитирует Руиса DAZN España.

Доку покинул тренировочный лагерь сборной Бельгии в середине июня, чтобы присутствовать при появлении ребёнка на свет, после чего вернулся в расположение команды. Бельгийцы выступают в группе G, где после двух туров набрали два очка и продолжают борьбу за выход в плей-офф.