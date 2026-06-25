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«Рождение сына не повторится». Фабиан Руис защитил Доку, покинувшего сборную на ЧМ-2026

«Рождение сына не повторится». Фабиан Руис защитил Доку, покинувшего сборную на ЧМ-2026
Фабиан Руис
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Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис высказался о решении вингера бельгийцев Жереми Доку временно оставить расположение национальной команды на чемпионате мира 2026 года ради рождения первенца.

«Я солидарен с Доку. Чемпионат мира – это нечто особенное, но рождение первого ребёнка не повторится. Я бы отпросился, чтобы побыть с сыном и женой. Он пропустил один матч, не стоит делать из этого проблему», — цитирует Руиса DAZN España.

Доку покинул тренировочный лагерь сборной Бельгии в середине июня, чтобы присутствовать при появлении ребёнка на свет, после чего вернулся в расположение команды. Бельгийцы выступают в группе G, где после двух туров набрали два очка и продолжают борьбу за выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
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Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
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