«Реал» уведомил «Комо» о выкупе Нико Паса за € 9 млн и готов продать за € 60 млн — Романо

Мадридский «Реал» официально уведомил «Комо» об активации пункта о выкупе аргентинского полузащитника Нико Паса за € 9 млн. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, мадридцы также предложили итальянскому клубу оформить трансфер игрока за € 60 млн.

Сообщается, что дедлайн установлен до понедельника, 29 июня. В ином случае Нико Пас вернётся в «Реал» и снова будет выставлен на продажу по цене, превышающей € 60 млн.

Нико Пас перебрался в «Комо» из молодёжной команды «Реала» летом 2024 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила тогда € 6 млн. В соглашении была прописана сумма отступных на случай, если «сливочные» захотят вернуть игрока.