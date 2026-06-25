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Защитник «Балтики» Варатынов — об игре в 30 матчах РПЛ без замен: доволен собой на 100%

Защитник «Балтики» Варатынов — об игре в 30 матчах РПЛ без замен: доволен собой на 100%
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Защитник «Балтики» Сергей Варатынов поделился эмоциями от участия во всех 30 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

— Получился хороший отпуск после такого тяжёлого сезона, слетал в Турцию с девушкой, ну и дача, Москва. Собой в прошедшем сезоне доволен на 100%. Рад, что удалось сыграть все 30 игр. Хочу играть в каждой игре, помогать команде выигрывать.

— В конце сезона думал, чтобы провести все матчи без замен?
— Конечно. Я ещё доигрывал сезон на трёх карточках, играл на 100%, не боялся получить жёлтую, но держал в голове, — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне РПЛ «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице.

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