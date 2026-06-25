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«Трабзонспор» и «Манчестер Юнайтед» согласовали аренду Онана — источник

«Трабзонспор» и «Манчестер Юнайтед» согласовали аренду Онана — источник
Андре Онана
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«Трабзонспор» достиг договорённости с «Манчестер Юнайтед» об аренде вратаря Андре Онана. В данный момент юрист 30‑летнего камерунца изучает контракт, направленный для официального подписания, сообщает журналист Ягиз Сабунджуоглу в соцсети X.

Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время после завершения юридической проверки. Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из миланского «Интера» за € 52,5 млн. Контракт голкипера с английским клубом рассчитан до лета 2028 года с опцией продления ещё на год. Сезон-2025/2026 он провёл в аренде в «Трабзонспоре», сыграв 33 матча, пропустив 40 мячей и шесть раз оставив ворота «сухими».

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