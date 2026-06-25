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Мадридский «Реал» выразил соболезнования жертвам землетрясения в Венесуэле

Мадридский «Реал» выразил соболезнования жертвам землетрясения в Венесуэле
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Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала официальное заявление клуба в связи с землетрясением в Венесуэле, которое произошло вечером 24 июня. В стране введён режим чрезвычайного положения. Сообщалось о 164 погибших и 971 получившем ранения.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров выражают глубочайшее соболезнование и солидарность жертвам землетрясения, произошедшего в Венесуэле в последние часы.

Наш клуб выражает соболезнования и любовь семьям погибших и всему народу Венесуэлы. Также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, которым выражаем наши глубочайшие сочувствие», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

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