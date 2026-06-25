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Моуринью с иронией рассказал, почему хочет, чтобы игроки «Реала» поскорее покинули ЧМ-2026

Моуринью с иронией рассказал, почему хочет, чтобы игроки «Реала» поскорее покинули ЧМ-2026
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью с иронией высказался, почему хочет, чтобы футболисты «сливочных», задействованные на чемпионате мира — 2026, поскорее покинули это соревнование.

«Я хочу, чтобы игроки «Реала» проиграли на чемпионате мира, чтобы они могли поскорее отправиться в отпуск», — приводит слова Моуринью El Chiringuito со ссылкой на YouTube-канал Beast Mode On.

11 июня «Реал» объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера. Португальский специалист возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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