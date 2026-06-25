«Краснодар» обыграл ПСК в первом товарищеском матче на летних сборах

Завершён товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и ПСК из Динской. Встреча состоялась на стадионе «Академии ФК «Краснодар» (Краснодар). Победу со счётом 5:1 одержал клуб Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Мозес Кобнан на шестой минуте. На 10-й минуте форвард Хуан Боселли увеличил преимущество «быков». На 30-й минуте полузащитник Даниил Уткин сделал счёт разгромным. Во втором тайме на 73-й минуте Даниэль Амбарцумов реализовал пенальти, забив четвёртый гол «Краснодара». На 77-й минуте Айдын Мирзоев отыграл один мяч для ПСК. На 80-й минуте Андрей Полевой установил окончательный счёт — 5:1.

В субботу, 11 июля, «Краснодар» встретится с «Ростовом» в рамках второго матча на летних сборах перед сезоном-2026/2027.