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Краснодар — ПСК, результат матча 25 июня 2026, счет 5:1, товарищеская игра 2026

«Краснодар» обыграл ПСК в первом товарищеском матче на летних сборах
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и ПСК из Динской. Встреча состоялась на стадионе «Академии ФК «Краснодар» (Краснодар). Победу со счётом 5:1 одержал клуб Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Мозес Кобнан на шестой минуте. На 10-й минуте форвард Хуан Боселли увеличил преимущество «быков». На 30-й минуте полузащитник Даниил Уткин сделал счёт разгромным. Во втором тайме на 73-й минуте Даниэль Амбарцумов реализовал пенальти, забив четвёртый гол «Краснодара». На 77-й минуте Айдын Мирзоев отыграл один мяч для ПСК. На 80-й минуте Андрей Полевой установил окончательный счёт — 5:1.

В субботу, 11 июля, «Краснодар» встретится с «Ростовом» в рамках второго матча на летних сборах перед сезоном-2026/2027.

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