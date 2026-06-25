Александра Мирзояна избрали первым вице-президентом РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте проинформировала, что исполком организации избрал Александра Мирзояна первым вице-президентом РФС и постановил включить его в состав Бюро исполкома организации.

В период карьеры футболиста Мирзоян играл за «Нефтчи» (Баку), «Арарат» (Ереван) и «Спартак» (Москва). Бывший защитник является чемпионом и обладателем Кубка СССР, а также бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров 1969 года.

Мирзоян занимал должность главного тренера костромского «Спартака» и «Локомотива» из Горького. 75-летний специалист также является председателем комитета ветеранов Российского футбольного союза.

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