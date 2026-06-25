Япония — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 начнётся в 2:00

В ночь с 25 на 26 июня состоится матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Японии и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслужит Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров ЧМ-2026 Япония располагается на второй строчке в турнирной таблице группы F с четырьмя набранными очками. Швеция занимает третье место. У команды три очка. Двумя другими командами квартета являются Нидерланды и Тунис.