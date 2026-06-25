Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в тренерский штаб молодёжки ЦСКА

Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в тренерский штаб молодёжки ЦСКА
Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА объявила о вхождении двух экс-игроков сборной России в тренерский штаб молодёжной команды. К клубу присоединились экс-защитник армейцев Кирилл Набабкин и бывший полузащитник «Рубина» и «Зенита» Александр Рязанцев.

«Кирилл Анатольевич – легенда ЦСКА, трёхкратный чемпион России в составе нашего клуба, экс-защитник национальной команды, тренер юношеской сборной России. Александр Александрович – трёхкратный чемпион России в составе «Рубина» и «Зенита».

После завершения игровой карьеры работал тренером в «Торпедо» и в селекционном отделе ЦСКА. Добро пожаловать в нашу команду!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.

Материалы по теме
Требование Альвареса, ЦСКА и «Краснодар» отдали россиян. Трансферы и слухи за 24 часа
Требование Альвареса, ЦСКА и «Краснодар» отдали россиян. Трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android