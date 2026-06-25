Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в тренерский штаб молодёжки ЦСКА

Пресс-служба московского ЦСКА объявила о вхождении двух экс-игроков сборной России в тренерский штаб молодёжной команды. К клубу присоединились экс-защитник армейцев Кирилл Набабкин и бывший полузащитник «Рубина» и «Зенита» Александр Рязанцев.

«Кирилл Анатольевич – легенда ЦСКА, трёхкратный чемпион России в составе нашего клуба, экс-защитник национальной команды, тренер юношеской сборной России. Александр Александрович – трёхкратный чемпион России в составе «Рубина» и «Зенита».

После завершения игровой карьеры работал тренером в «Торпедо» и в селекционном отделе ЦСКА. Добро пожаловать в нашу команду!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.