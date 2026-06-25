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Ари: сборная России была бы в восьмёрке сильнейших на чемпионате мира — 2026

Ари: сборная России была бы в восьмёрке сильнейших на чемпионате мира — 2026
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Экс-форвард сборной России Ари предположил, чего могла бы добиться национальная команда на чемпионате мира — 2026 в случае участия. Турнир проходит этим летом в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе соревнуются 48 сборных.

«Я думаю, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. Конечно. Сейчас молодёжь хорошо играет. Если бы Россия играла на чемпионате мира, то они были в восьмёрке сильнейших», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России отстранена от всех официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах.

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