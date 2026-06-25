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Моуринью отреагировал на слухи, что «Реал» продаст игроков, проваливших минувший сезон

Моуринью отреагировал на слухи, что «Реал» продаст игроков, проваливших минувший сезон
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал информацию, что после его назначения «сливочные» продадут игроков, у которых были проблемы в минувшем сезоне.

«Я читал, что люди говорили, будто Жозе Моуринью придёт в «Реал» и избавится от всех футболистов, у которых якобы были проблемы в минувшем сезоне.

Нет! Мне нужны эти футболисты. Мне нужны лучшие игроки. Теперь мне нужно найти способ создать из них команду», — сказал Моуринью в видео на YouTube-канале Beast Mode On.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» при Моуринью может продать полузащитников Орельена Тчуамени и Эдуарду Камавинга, а также защитника Рауля Асенсио.

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