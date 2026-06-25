Марокко стало самой результативной африканской командой в истории ЧМ после матча с Гаити

Сборная Марокко обыграла Гаити со счётом 4:2 в матче 3-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года. После этой встречи «атласские львы» стали самой результативной африканской командой в истории ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJean в социальной сети X.

Марокканская национальная команда забила 26 голов на чемпионатах мира. Помимо этого, команда Мохамеда Уаби стала африканской сборной с наибольшим количеством побед на ЧМ. В активе Марокко их семь.

Сборная Марокко заняла второе место в турнирной таблице, набрав семь очков. Национальная команда Гаити осталась на последнем месте, не набрав ни одного очка.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.