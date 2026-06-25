«Аякс» заинтересован в аренде тер Штегена. Вратарь «Барселоны» открыт к переходу

«Аякс» рассматривает возможность аренды вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. 34‑летний немец открыт к переходу в амстердамский клуб, сообщает AS.

По данным источника, «Аякс» нацелен на годичную аренду. Технический директор клуба Йорди Круифф провёл предварительные консультации с «Барселоной» и достиг принципиальной договорённости. Отмечается, что важным фактором может стать фигура главного тренера «Аякса» Мичела, с которым тер Штеген работал в «Жироне» во второй половине сезона‑2025/2026. За жиронский клуб голкипер провёл два матча, после чего получил травму задней поверхности бедра, выбыл на несколько месяцев и пропустил чемпионат мира 2026 года.

В «Барселоне» тер Штеген потерял место в составе после прихода Ханси Флика. Основным вратарём стал Жоан Гарсия, вторым — Войцех Щенсны. Контракт тер Штегена с каталонцами рассчитан до лета 2028 года. В минувшем сезоне он провёл три встречи во всех турнирах, пропустил два мяча и один раз оставил ворота «сухими».

«Аякс» выступит в Лиге конференций, что ограничивает финансовые возможности клуба. Амстердамцы рассчитывают на аренду с разделением зарплаты вратаря.