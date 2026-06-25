ФИФА намерена расширить клубный ЧМ 2029 года до 48 команд — The Guardian

Международная федерация футбола (ФИФА) работает с Ассоциацией европейских клубов (EFC) над расширением клубного чемпионата мира 2029 года с 32 до 48 команд. Подобная мера может привести к участию в турнире большего количества клубов из чемпионата Англии. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, после того как «Челси» заработал около £ 84 млн за победу на клубном ЧМ в минувшем году, крупные европейские команды попросили ФИФА расширить соревнование, чтобы увеличить шансы на квалификацию.

«Ливерпуль», «Барселона» и «Наполи» — на тот момент чемпионы Англии, Испании и Италии — не принимали участия, поскольку квалификация была ограничена четырьмя предыдущими победителями Лиги чемпионов и восемью клубами с наивысшим коэффициентом УЕФА. ФИФА также ограничила количество участников двумя от каждой страны. Теперь рассматривается вариант с отменой этого ограничения, что может благоприятно отразиться на клубах АПЛ, в частности, на «Арсенале», «Ливерпуле» и «Манчестер Сити»), так как они входят в топ-8 команд по коэффициенту УЕФА.

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