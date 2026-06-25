Футболист молодёжной сборной Венесуэлы пропал без вести после землетрясения

Футболист молодёжной сборной Венесуэлы и клуба «Универсидад Сентраль» из Каракаса Йимверт Берротеран пропал без вести после землетрясения в южноамериканской стране. Об этом сообщил журналист Элиас Лопес в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, 18-летний игрок исчез в районе посёлка Лос-Коралес.

В ночь с 24 на 25 июня на севере Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате этого происшествия. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в штатах Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда и Трухильо, а также в столичном округе Каракас и городе Ла-Гуайра.