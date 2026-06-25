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Тунис — Нидерланды: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 2:00 мск

Тунис — Нидерланды: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 2:00 мск
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В ночь с 25 на 26 июня состоится матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Туниса и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступит Катя Гарсия из Мексики. Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров группы F сборная Туниса не набрала ни одного очка и занимает четвёртое место. Нидерланды с четырьмя очками располагаются на первой строчке. На втором месте находится сборная Японии, у которой четыре очка, а на третьем — Швеция (три очка).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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